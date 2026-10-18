Jaipur : ‘पत्नी करती थी सौदे, पति पहुंचाता था खेप’, साइबर सेल ने कोटा के 6 तस्करों को दबोचा, ₹1.50 करोड़ की स्मैक जब्त

जयपुर रेंज साइबर सेल को मुखबिर और पहले पकड़े गए छोटे तस्करों से सूचना मिली थी कि कोटा के अहसान और शोएल अली जयपुर, दौसा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व इनके आस-पास के जिलों में अपने रखे गुर्गे छोड़ रखे हैं, जिन्हें भारी मात्रा में स्मैक सप्लाई करते हैं। फिर गुर्गे स्थानीय छोटे तस्करों को सप्लाई करते हैं, जो स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों व अन्य लोगों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर स्मैक सप्लाई करते हैं। साइबर सेल के प्रभारी रतन दीप के नेतृत्व में टीम को आरोपी अहसान के दौसा के सिकंदरा क्षेत्र में स्मैक की खेप पहुंचाने की सूचना मिली।