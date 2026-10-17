Kota : ‘ड्राइवर अंकल को नींद आ रही थी’, अपनों को घायल देख सहम गया वेदांत, हादसे की भयावहता बताते हुए फफक पड़े घायल

दसवीं कक्षा की छात्रा आकांक्षा झरपड़े ने हादसे से पहले की स्थिति बताते हुए कहा कि बस में चाचा, ताई, बुआ, बहन और जीजा समेत परिवार के 25 लोग सवार थे। रात के लंबे सफर में ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जाग रहे थे। आकांक्षा के अनुसार, चालक को नींद आ रही थी। उसे गाड़ी रोकने के लिए भी कहा गया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। कुछ देर बाद बस पुलिया से नीचे गिर गई। चीख-पुकार मच गई और चारों तरफ खून फैल गया। आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आकांक्षा का 10 वर्षीय भाई सारांश भी घायल है। उसके सिर और जीभ पर गंभीर चोटें आई हैं।