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Bharatpur : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना मर्डर केस में नया अपडेट, तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार

Bharatpur: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना मर्डर मामला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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भरतपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2026

bharatpur atar singh bhadana murder case update 3 other accused arrested

Bharatpur : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना। फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur : प्रदेश में बहुचर्चित मर्डर केस पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस प्रकार से हत्याकांड में पुलिस अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है, उनके नाम कपिल, लाखन और जितेंद्र हैं। IG प्रीती चन्द्रा और SP राजेश मीणा के निर्देश पर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों भागमल, सोनी, शेरसिंह, बलदेव और कुंवरसिंह को 2 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और नामजद आरोपी मुकेश फौजी को भी पुलिस ने शुक्रवार को करौली-धौलपुर बॉर्डर के पास डांग के जंगलों से गिरफ्तार किया था।

पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं

पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुकेश फौजी ने फरारी के पहले दिन रिश्तेदारों के यहां शरण ली। जब पुलिस ने उसके रिश्तेदारों के यहां दबिश देना शुरू किया तो वह डांग के जंगलों में चला गया। बाद में गढ़ी बाजना, करौली और धौलपुर के आसपास ठिकाने बदलता रहा। आखिर में पुलिस ने लोकेशन मिलने के बाद उसे दबोच लिया। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं।

नायब सूबेदार से रिटायर है आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी मुकेश फाइव राजपूत रेजिमेंट में नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। उसने 24 वर्ष 17 दिन की सेना में सेवा दी। इसके बाद वह गांव आ गया। पढ़ा-लिखा होने के कारण ग्रामीण उससे कानूनी और सरकारी कार्यों में सलाह लेते हैं।

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Updated on:

17 Oct 2026 04:30 pm

Published on:

17 Oct 2026 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना मर्डर केस में नया अपडेट, तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार

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