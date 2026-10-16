Rajasthan : बेटे-बहू के हत्यारोपी पिता को फांसी देने की मांग, नाराज ग्रामीणों ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन

Rajasthan : चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के चंगोई गांव में पुत्र और पुत्रवधू की हत्या के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी पिता रामचन्द्र जाट के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने उसे फांसी की सजा देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने डीएसपी रोहित सांखला और सीआई पुष्पेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें मामले की निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की प्रतियां परिवादी पक्ष को उपलब्ध कराने और कथित सहयोगी रामवीर से गहन पूछताछ की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के लोग मामले में गवाही देने को तैयार हैं और आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए।