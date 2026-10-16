Jaipur News : स्पा-मसाज की आड़ में अनैतिक कार्य, 12 विदेशी महिलाएं डिपोर्ट, 9 और महिलाओं की पहचान

Rajasthan : जयपुर में स्पा सेंटर और होटलों में मसाज की आड़ में अनैतिक गतिविधियों से जुड़ी 12 विदेशी महिलाओं को वापस उनके देश डिपोर्ट किया गया है। इनमें कुछ महिलाएं नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में अवैध घुसपैठ के जरिए आई। कुछ महिलाएं पासपोर्ट और वीजा के जरिए भारत आईं, लेकिन आरोप है कि जयपुर पहुंचते ही गिरोह के लोगों ने उनके पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिए और उन्हें जबरन काम करवाने के लिए मजबूर किया।