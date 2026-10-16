Bharatpur : पूर्व विधायक हत्याकांड का खुलासा, छीना रोजगार तो रची गई मर्डर की साजिश, कुछ मास्टरमाइंड ने खेला बड़ा खेल

Bharatpur : भरतपुर के वैर के गांव भौडा में दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों की बेरोजगारी ही पूरे हत्याकांड की वजह मानी जा रही है। हालांकि कुछ मास्टरमाइंड ने बड़े खेल के लिए उन्हें उकसाया। तब जाकर यह बात हत्या तक पहुंची। बताते हैं कि पूर्व में गांव के ही कुछ लोगों ने लीज पर काम करने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिए थे। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना ने उन्हें दो साल पहले ही हटा दिया था। वर्ष 2021 में जब लीज पर पेनल्टी लगाई गई तो काम बंद हो गया। पेनल्टी चुकाने के बाद समझौते के तहत गांव वालों के ट्रैक्टर लगाए गए, लेकिन दो वर्ष पूर्व उन्हें काम से हटाने के बाद उनका रोजगार छिन गया था। यह कारण भी अहम माना जा रहा है।