Ashok Gehlot : ‘नरेन्द्र मोदी का यह भाषण सभी सुनें’, गहलोत बोले- तब वह लोकतंत्र था और आज वही मांग अराजकता हो गई?

Ashok Gehlot : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश में राजनीतिक तनाव और विरोध-प्रदर्शनों का माहौल है। दिल्ली (जंतर-मंतर), कोलकाता और मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में विपक्षी दल, छात्र संगठन और अन्य समूह लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने दे रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी का एक भाषण अपने सोशल मीडिया अकाउंट X शेयर किया। इसके बाद X पर लिखा कि छह जून 2011 का नरेन्द्र मोदी का भाषण देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि अगर उनके हाथ बंधे न होते, तो वे केन्द्र सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देते। यह अराजकता की पराकाष्ठा थी।