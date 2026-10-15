Churu : चूरू दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पिता 5 दिन के रिमांड पर, बेटे-बहू का अंतिम संस्कार, दृश्य देखकर ग्रामीण रो पड़े

Churu Double Murder Case : चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के चंगोई गांव में बेटे-बहू की जीप से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित पिता रामचंद्र जाट को न्यायालय में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है। बहू के पिता शीशराम की रिपोर्ट पर रामचंद्र, उसकी पत्नी धर्मा देवी सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घायल धर्मा देवी का पुलिस निगरानी में उपचार जारी है। पुलिस उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। बुधवार शाम मृतक दंपती का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी 11 वर्षीय बेटी मितारिका को ननिहाल पक्ष मेलूसर ले गया है। यह दृश्य देखकर ग्रामीण और परिजन अपने आंसू न रोक सके। पूरा इलाका गमगीन हो गया था।