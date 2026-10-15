‘मम्मी-पापा को मत मारो…’, चीखती रही मासूम, पीछे नहीं हटा दादा, चूरू हत्याकांड में बड़ा खुलासा

चूरू। जिले के तारानगर क्षेत्र के चंगोई गांव में हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। इस घटना में मृतक दंपती की 11 वर्षीय मासूम बेटी का एक दर्दनाक पहलू सामने आया है, जिसमें वह अपने दादा से मम्मी-पापा को नहीं मारने की गुहार लगाती रही। लेकिन उसकी गुहार उस वक्त बेअसर रह गई, जब उसके दादा ने कथित तौर पर SUV से कुचलकर उसके माता-पिता की जान ले ली। पुलिस जांच में सामने आया कि सरपंच का चुनाव लड़ने की जिद को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था। वहीं, आरोपी रामचंद्र जाट के गांव की एक महिला से कथित संबंधों को लेकर भी दोनों के बीच लंबे समय से तनाव था।