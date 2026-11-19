राजस्थान पत्रिका डिजिटल में कंटेंट प्लानर। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदुस्तान, ईटीवी भारत, इनशॉर्ट्स, एबीपी न्यूज और इंडिया डेली लाइव जैसे संस्थानों से होकर पत्रिका समूह पहुंचे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से पत्रकारिता में डिग्री हासिल करने के बाद सफर की शुरुआत हिंदुस्तान अखबार वाराणसी से हुई। यह सफर जल्द ही ईटीवी भारत के साथ हैदराबाद पहुंचा। वहां से नोएडा, भोपाल और फिर नोएडा होते हुए जयपुर तक पहुंचा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल से अधिक का अनुभव है। देश-विदेश, राजनीति और रक्षा क्षेत्र के अनुसंधानों में खास रुचि है। समाचार लेखन में सटीक जानकारी के साथ देश की सुरक्षा, समाज हित और कानूनी निर्देशों के पालन पर विशेष ध्यान रखना आदत में है। विश्वसनीयता ही असली पहचान है। डिजिटल माध्यम के नए प्रयोगों में दिलचस्पी के साथ सीखने की सतत इच्छा बरकरार है। फिलहाल, राजस्थान के लिए लिखना जारी है। kamal.mishra@in.patrika.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।