राजस्थान को जल्द मिलेगी नए एयरपोर्ट की सौगात, अंतिम चरण में चारदीवारी का काम, 3200 मीटर लंबा बनेगा रनवे

शंभूपुरा एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार यहां 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया जाएगा। इस रनवे के जरिए बड़े यात्री विमानों के संचालन के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में आधुनिक टर्मिनल भवन भी प्रस्तावित है। इसमें यात्रियों के आगमन, प्रस्थान और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। चारदीवारी का काम पूरा होने के बाद परियोजना के अगले चरणों में रनवे, टर्मिनल भवन और एयरपोर्ट से जुड़ी अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण अहम रहेगा।