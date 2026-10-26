Rajasthan Crime: 16 साल की पोती की हत्या करने वाला दादा गिरफ्तार, घर लौटे माता-पिता को अचेत मिली थी बेटी

थानाधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि मृतका के पिता नारायण नाथ की रिपोर्ट पर आरोपी मोहननाथ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एमओबी और एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। उसकी तलाश में जुटी पुलिस टीम को आरोपी के सिसोला पहुंचने की जानकारी मिली। इसके बाद वह बस से मैड़ी और फिर हिंडोली की ओर रवाना हुआ। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी रही और शनिवार रात हिंडोली के पास उसे पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।