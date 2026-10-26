26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Rajasthan Crime: 16 साल की पोती की हत्या करने वाला दादा गिरफ्तार, घर लौटे माता-पिता को अचेत मिली थी बेटी

बूंदी जिले के नैनवां थाना क्षेत्र के दुगारी गांव की कालबेलिया बस्ती में 16 साल पोती की हत्या के आरोपी दादा मोहननाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बूंदी

image

Anil Prajapat

Updated: 26 Oct 2026, 11:30 AM IST

Bundi Murder Case

पोती की हत्या का आरोपी दादा। फोटो: पत्रिका

बूंदी। बूंदी जिले के नैनवां थाना क्षेत्र के दुगारी गांव की कालबेलिया बस्ती में 16 साल पोती की हत्या के आरोपी दादा मोहननाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक कहासुनी के बाद आरोपी दादा ने शुक्रवार रात अपनी पोती पूजा पर धारदार हथियार से हमला किया था। गंभीर घायल पूजा ने शनिवार को कोटा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। पुलिस ने तलाश करते हुए उसे शनिवार रात हिंडोली के पास पकड़ लिया।

थानाधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि मृतका के पिता नारायण नाथ की रिपोर्ट पर आरोपी मोहननाथ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एमओबी और एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद आरोपी घर से फरार हो गया था। उसकी तलाश में जुटी पुलिस टीम को आरोपी के सिसोला पहुंचने की जानकारी मिली। इसके बाद वह बस से मैड़ी और फिर हिंडोली की ओर रवाना हुआ। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी रही और शनिवार रात हिंडोली के पास उसे पकड़ लिया। थाने लाकर पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायालय ने एक दिन के रिमांड पर सौंपा

पुलिस ने आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में थानाधिकारी हेमराज मीणा के अलावा एएसआई महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल भंवर सिंह और खुमान सिंह तथा कांस्टेबल सुरेश, कमलेश, विनोद, राकेश और बुधराज शामिल थे।

ये है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात घर पर दादा मोहननाथ और उसकी 16 वर्षीय पोती पूजा मौजूद थे। इसी दौरान पारिवारिक विवाद में कहासुनी हो गई। आरोप है कि गुस्से में मोहननाथ ने पूजा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह अचेत हो गई थी। वारदात के बाद आरोपी दादा घर से फरार हो गया। देर रात जब माता-पिता घर लौटे तो बेटी पूजा अचेत हालत में मिली थी। परिजन उसे उपचार के लिए बूंदी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई थी।

नाना-नानी को बताने वाले थे मां के प्रेम संबंध का राज, बड़े बेटे और प्रेमी के साथ मिलकर कर दी जुड़वा बेटों की हत्या

ये भी पढ़ें
Bharatpur Twin Brothers Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 11:30 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan Crime: 16 साल की पोती की हत्या करने वाला दादा गिरफ्तार, घर लौटे माता-पिता को अचेत मिली थी बेटी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : 28 करोड़ के कुबेर से लेकर 30 हजार की संपत्ति वाले मिस्त्री तक ठोक रहे ताल

several interesting aspects of the electoral landscape
बूंदी

Bundi News : अंतिम दिन दिग्गज पहुंचे, नामांकन दाखिले के साथ चुनाव में ठोकी ताल

with the filing of nominations, the election was announced
बूंदी

Bundi News :16 साल से बूंदी पंचायत समिति में कांग्रेस का दबदबा, भाजपा के सामने गढ़ ढहाने की चुनौती

congress has held sway in the bundi panchayat samiti for 16 years.
बूंदी

बूंदी क्राइम: शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, बुजुर्ग पिता का रो-रोकर बुरा हाल

bundi keshoraipatan murder
बूंदी

Bundi News : महाराष्ट्र की बाघिनें दहाड़ेंगी हाड़ौती में, मुकुंदरा-रामगढ़ में बढ़ेगा कुनबा

the population will grow in mukundra-ramgarh
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.