24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi News : अंतिम दिन दिग्गज पहुंचे, नामांकन दाखिले के साथ चुनाव में ठोकी ताल

जिला परिषद और तालेड़ा पंचायत समिति चुनावों को लेकर जिले में सियासी पारा चरम पर है। नामांकन के चौथे और अंतिम दिन शुक्रवार को निर्वाचन कार्यालयों में दिनभर गहमा-गहमी रही। अंतिम दिन पर्चे भरने वालों का कलक्ट्रेट परिसर में मेला लगा रहा। भाजपा और कांग्रेस की ओर से कई चेहरे देखने को मिले। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपने पर्चे दाखिल कर दिए।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Updated: 24 Oct 2026, 12:41 PM IST

with the filing of nominations, the election was announced

बूंदी. जिला कलक्ट्रेट में जिला परिषद के नामांकन के अंतिम दिन लगी लोगों की भीड़।

बूंदी. जिला परिषद और तालेड़ा पंचायत समिति चुनावों को लेकर जिले में सियासी पारा चरम पर है। नामांकन के चौथे और अंतिम दिन शुक्रवार को निर्वाचन कार्यालयों में दिनभर गहमा-गहमी रही। अंतिम दिन पर्चे भरने वालों का कलक्ट्रेट परिसर में मेला लगा रहा। भाजपा और कांग्रेस की ओर से कई चेहरे देखने को मिले। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपने पर्चे दाखिल कर दिए। किसी ने अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल कराया तो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पुत्र ने भी ताल ठोकी है।

वहीं युवाओं नेताओं से लेकर महिलाओं ने भी पर्चा दाखिल किए हैं। रिटर्निंग अधिकारी रवि देव के समक्ष जिला परिषद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रत्याशियों के साथ आए समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कई वार्डों में दोनों प्रमुख दलों ने मजबूत चेहरे उतारकर मुकाबले को कांटे का बना दिया है। नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद के लिए 64 उम्मीदवारों ने 72 तो तालेड़ा पंचायत समिति के लिए 66 संभावित उम्मीदवारों ने 67 नामांकन पत्र दाखिल किए। जिला परिषद में अब तक 115, तालेड़ा में 108 पर्चे दाखिल हो चुके हैं।


सिम्बल का सस्पेंस बरकरार, बागियों का डेमेज कंट्रोल

सबसे दिलचस्प बात यह है कि नामांकन के अंतिम दिन तक भी भाजपा और कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। इससे टिकट के दावेदारों में बेचैनी और ङ्क्षचता बढ़ी हुई है। पार्टी सूत्रों की मानें तो दोनों ही दल इस बार नया पैंतरा अपना रहे हैं। प्रत्याशी सीधे तौर पर पार्टी का सिम्बल रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करा रहे हैं और पार्टी बाद में अधिकृत नामों की घोषणा करेगी। यही वजह है कि कई वार्डों में एक ही पार्टी के दो-दो, तीन-तीन दावेदारों ने भी पर्चे भर दिए हैं। ऐसे में अब नामांकन पत्रों की वापसी और अंतिम सूची जारी होने के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस वार्ड में किसके बीच सीधा मुकाबला होगा। फिलहाल गांव-गांव में चुनावी चौपाल और समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन से चुनावी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है।


तालेड़ा पंचायत समिति के लिए इन्होंने किए नामांकन

प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत समिति तालेड़ा में सदस्य पद के लिए शुक्रवार को वार्ड संख्या 1 से धर्मराज (बसपा), जोगेंद्र कुमार (निर्दलीय), आशा राम गुर्जर (भाजपा), वार्ड संख्या 2 से पप्पूड़ी बाई (भाजपा), सीमा बाई (कांग्रेस), प्रकाशी (निर्दलीय), मूर्ति बाई (निर्दलीय), अजोड़ बाई (निर्दलीय), वार्ड संख्या 3 से सुगना बाई (भाजपा), वार्ड संख्या 4 से ममता (भाजपा), वार्ड संख्या 5 से अनीता (निर्दलीय), दीपु कुमारी गुर्जर (भाजपा), वार्ड संख्या 6 से विष्णु (भाजपा), वार्ड संख्या 7 से विक्रम ङ्क्षसह हाड़ा (भाजपा), वार्ड संख्या 8 से कैलाश (भाजपा), वार्ड संख्या 9 से किशन (भाजपा), मुकेश (भाजपा) तथा वार्ड संख्या 10 से शांति (भाजपा), मन्नी (निर्दलीय) ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। वार्ड संख्या 11 से राधे रानी (भाजपा), वार्ड संख्या 12 से सुनीता ने भाजपा से दो पत्र दाखिल किए हैं। वार्ड संख्या 13 से टीना मीणा (कांग्रेस), गणेश (कांग्रेस), वार्ड संख्या 14 से अनिरुद्ध (भाजपा), वार्ड संख्या 15 से द्रोपती कुमारी मेघवाल (भाजपा), वार्ड संख्या 16 से गिरिराज (कांग्रेस), बद्रीलाल अरवाल (बसपा), घासी लाल (भाजपा), सोनू (कांग्रेस), धीरेंद्र मेघवाल (निर्दलीय), वार्ड संख्या 17 से आशा बाई (कांग्रेस), अंतिमा मेघवाल (भाजपा), मीना (कांग्रेस), वार्ड संख्या 18 से मदनी बाई (भाजपा), संतोष देवी (निर्दलीय),वार्ड संख्या 19 से प्रभा श्रृंगी (भाजपा), वार्ड संख्या 20 से सीमा शर्मा (भाजपा), बादाम बाई (भाजपा), अनुसुइया (कांग्रेस), हेमलता (भाजपा), ममता कुमारी (कांग्रेस), राजेश कुमारी मीणा (निर्दलीय), सुमित्रा सुमन (निर्दलीय) ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। इसी तरह वार्ड संख्या 21 से महावीर प्रसाद (कांग्रेस), हीरा लाल बरवा (भाजपा), वार्ड संख्या 22 से मीनाक्षी शर्मा (कांग्रेस), अजय मालव (बसपा), नूपुर मालव (भाजपा), मीनाक्षी (कांग्रेस), वार्ड संख्या 23 से रमेशचंद (भाजपा), बजरंग सैनी (कांग्रेस), भंवर लाल (कांग्रेस), हरिराम मालव (भाजपा), दीपक सैनी (भाजपा), देवराज (निर्दलीय), चंद्रप्रकाश सैनी (निर्दलीय), नरेश कुमार (भाजपा), वार्ड संख्या 24 से संपत बाई (कांग्रेस), संजया प्रजापत (बसपा), पूजा (कांग्रेस), निर्मला मीणा (कांग्रेस), सुमन कुमारी (भाजपा) तथा वार्ड संख्या 25 से नंद बिहारी (भाजपा), राजेंद्र (निर्दलीय), मोहन लाल (भाजपा), मुकेश (बसपा) ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए।

Bundi News : महाराष्ट्र की बाघिनें दहाड़ेंगी हाड़ौती में, मुकुंदरा-रामगढ़ में बढ़ेगा कुनबा

ये भी पढ़ें
the population will grow in mukundra-ramgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 12:41 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News : अंतिम दिन दिग्गज पहुंचे, नामांकन दाखिले के साथ चुनाव में ठोकी ताल

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News :16 साल से बूंदी पंचायत समिति में कांग्रेस का दबदबा, भाजपा के सामने गढ़ ढहाने की चुनौती

congress has held sway in the bundi panchayat samiti for 16 years.
बूंदी

बूंदी क्राइम: शराब के नशे में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, बुजुर्ग पिता का रो-रोकर बुरा हाल

bundi keshoraipatan murder
बूंदी

Bundi News : महाराष्ट्र की बाघिनें दहाड़ेंगी हाड़ौती में, मुकुंदरा-रामगढ़ में बढ़ेगा कुनबा

the population will grow in mukundra-ramgarh
बूंदी

Bundi News : भक्ति के आगे थकान नतमस्तक, बिजासन माता के दर पहुंचे 4.50 लाख श्रद्धालु

4.50 lakh devotees reached the shrine of bijasan mata
बूंदी

Bijasan Mata Temple: बिजासन माता के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 4.50 लाख भक्तों ने किए दर्शन

Bijasan Mata Temple
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.