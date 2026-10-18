Bijasan Mata Temple: बिजासन माता के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 4.50 लाख भक्तों ने किए दर्शन

बूंदी शहर में नवरात्र के अवसर पर गरबा-डांडिया का उल्लास भी जारी है। किड्ज-जी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में डांडिया रास एवं गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और वंदना के साथ हुआ। छात्राओं ने पारंपरिक रंग-बिरंगे परिधानों में गरबा और डांडिया की प्रस्तुतियां दीं। सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा और सर्वश्रेष्ठ डांडिया नृत्य के लिए छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की ओर से शहर की नौ प्रख्यात महिलाओं को नारी इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभापति भरत शर्मा, उपसभापति संजय भूटानी और समाजसेविका शालिनी विजय अतिथि रहे।