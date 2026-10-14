Bundi News : 24 घंटे के मासूम पर मंडराया मौत का साया, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से मिला जीवनदान

पीलिया शरीर में जहर की तरह फैल रहा था। परिजनों के हाथ-पैर फूल गए और वे जिला अस्पताल पहुंचे। नवजात की गंभीर हालत देखते ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. गोङ्क्षवद गुप्ता और उप नियंत्रक डॉ. आर. के. काबरा ने तुरंत एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का निर्णय लिया। इस जटिल प्रक्रिया की रूपरेखा शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. दीक्षा शोक, यूनिट हेड डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. जी. एस. कुशवाह और डॉ. उमाशंकर सैनी ने तैयार की। वरिष्ठों के निर्देशन पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला। डॉ. संतोष, डॉ. तहसीन, डॉ. सागर, डॉ. कौशल गोहिल और डॉ. झील ने एसएनसीयू प्रभारी रितेश सोनी के साथ पल-पल निगरानी कर सफलतापूर्वक दूषित रक्त को बदलने की प्रक्रिया को अंजाम दिया।