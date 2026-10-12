Bundi News : शहरों जैसी लाइब्रेरी का सपना, बेटे की सोच ने बदली गांव की तस्वीर

बूंदी. पढ़ाई के लिए शहरों का रुख करने वाले युवाओं को अक्सर बेहतर संसाधनों की जरूरत महसूस होती है, लेकिन बूंदी के एक युवा ने इस समस्या का समाधान अपने गांव में ही तलाश लिया। खुद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में बैठते हुए उसके मन में विचार आया कि जब शहरों में विद्यार्थियों को पढऩे के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, तो गांव के युवाओं को इनसे वंचित क्यों रहना चाहिए? इसी सोच ने नेहड़ी की झोपडिय़ा गांव की तस्वीर बदलने की नींव रखी। युवा भैरूलाल गुर्जर की पहल और ग्रामीणों व भामाशाहों के सामूहिक सहयोग से गांव में करीब 8 लाख रुपए की लागत से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नाम पर आधुनिक लाइब्रेरी तैयार हो गई। अब यहां सर्व समाज के विद्यार्थी बैठकर अपने सपनों को उड़ान देने में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संस्थान या सरकारी योजना से नहीं, बल्कि एक युवा की सोच से हुई।