Bundi News : बालिकाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं स्वावलंबन का दिया संदेश

नेशनल एथलीट कृष्णा ने अपनी प्रेरणादायी सफलता की कहानी साझा कर बालिकाओं में नई ऊर्जा का संचार किया। बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। समापन सत्र में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बाल विवाह को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में बाधा बताते हुए समाज से इसके विरुद्ध एकजुट होने का आव्हान किया। सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक तेजकंवर ने नारी को शक्ति स्वरूपा बताते हुए अपनी शक्ति पहचानने का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल और नवाचार में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 150 बालिकाओं और 25 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। अंत में सभी को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई।