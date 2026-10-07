Bundi News : पांच बांध नहीं भर पाए, रबी की सिंचाई पर संकट, किसान हो रहे चिंतित

नैनवां. इस वर्ष कम बरसात का असर नैनवां उपखंड के जलाशयों पर भी पड़ा है। जल संसाधन विभाग के उपखंड क्षेत्र के पांच बांध पूरी क्षमता तक नहीं भर पाए। बांधों में पानी की आवक कम रहने से इनसे सिंचित होने वाले गांवों के किसानों को रबी की फसलों के लिए सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिल पाएगा। बांधों के पूरी तरह भरने पर किसानों को सिंचाई के लिए तीन बार पानी उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन इस बार जलस्तर कम रहने से किसी बांध से अधिकतम दो बार ही पानी मिलने की संभावना है। 25 फीट भराव क्षमता वाले पाईबालापुरा बांध में 21.60 फीट, 24.50 फीट क्षमता वाले गोठड़ा बांध में 17.60 फीट, 10 फीट क्षमता वाले दुगारी बांध में 6 फीट, 18 फीट क्षमता वाले इंद्राणी बांध में 14.80 फीट तथा 9 फीट क्षमता वाले बंसोली बांध में 7 फीट पानी रह गया।