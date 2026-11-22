घोड़ा पछाड़-मांगली संगम स्थित शृंग ऋषि आश्रम राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी प्रमुख आश्रय स्थल है। यहां 300 से अधिक मोरों का स्थायी बसेरा बताया जाता है। प्राकृतिक वातावरण और स्थानीय लोगों की आस्था के चलते मोरों को यहां सुरक्षित माहौल मिलता है। पूर्व में वन विभाग की ओर से इस स्थल को मोर संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव तैयार किए गए थे, लेकिन अधिकारियों के बदलने के साथ ही ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाए। यदि इन पर अमल कर क्षेत्र को मोर संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाए तो यह बूंदी जिले में जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है। घोड़ा पछाड़ और मांगली नदी का यह संगम केवल दो जलधाराओं के मिलने का स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, आध्यात्मिकता और जैव विविधता के सहअस्तित्व का उदाहरण है। स्थानीय परंपराओं से सुरक्षित

इस प्राकृतिक धरोहर को अवैध खनन से बचाने और संरक्षण के लिए जनजागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि यह विरासत आने वाली पीढिय़ों के लिए भी सुरक्षित रह सके।