बीजेपी की चांद कंवर और फुलंता बाई विजयी (पत्रिका फोटो)
Bundi Panchayat Chunav 2026 Live Updates: बूंदी जिले में जिला परिषद और 8 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए चार चरणों में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे चरण में 28 अक्टूबर, तीसरे चरण में 3 नवंबर और चौथे चरण में 14 नवंबर को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण के मतदान के दौरान शाम 6 बजे तक बूंदी जिले में 68.49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जबकि अंतिम मतदान प्रतिशत 69.59 रहा। बूंदी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना पूरी होने के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं।
बाकी जिलों के पंचायतों के परिणाम जानने के लिए पढ़े जैसे जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, सीकर पंचायत चुनाव परिणाम, नागौर पाली पंचायत चुनाव परिणाम, दौसा पंचायत चुनाव परिणाम, चूरू पंचायत चुनाव परिणाम, टोंक पंचायत चुनाव परिणाम, झुंझुनू पंचायत चुनाव परिणाम, उदयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, सवाई माधोपुर पंचायत चुनाव परिणाम, झालावाड़ पंचायत चुनाव परिणाम, बूंदी पंचायत चुनाव परिणाम, पाली पंचायत चुनाव परिणाम, जैसलमेर पंचायत चुनाव परिणाम और अगर आप पूरे राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणामों को जानना चाहते है तो Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Update पर देख सकते हैं।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|आशा कुमारी (कांग्रेस)
|2
|भानु प्रताप (कांग्रेस)
|3
|नुपुर तंवर (कांग्रेस)
|4
|राधेश्याम मीणा (कांग्रेस)
|5
|चाँद कंवर (भाजपा)
|6
|फुलंता (भाजपा)
|7
|प्रेम बाई (कांग्रेस)
|8
|उच्छबलाल (कांग्रेस)
|9
|बिन्टू (भाजपा)
|10
|गुड्डी बाई (कांग्रेस)
|11
|चन्द्रकला (कांग्रेस)
|12
|सोहन लाल (कांग्रेस)
|13
|राणी (कांग्रेस)
|14
|जानकारी उपलब्ध नहीं
|15
|जानकारी उपलब्ध नहीं
|16
|सीताराम (कांग्रेस)
|17
|कन्हैया लाल मीना (भाजपा)
|18
|बच्छराज (कांग्रेस)
|19
|कंचन बाई (भाजपा)
|20
|मनीष कुमार सैनी (भाजपा)
|21
|हंसा गुर्जर (कांग्रेस)
|22
|हर्ष धाभाई (कांग्रेस)
|23
|ललिता कुमारी (कांग्रेस)
|24
|कान्ता (कांग्रेस)
|25
|मोजीराम गुर्जर (कांग्रेस)
|26
|रामनारायण (कांग्रेस)
|27
|जानकारी उपलब्ध नहीं
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|दुर्गेश कुमारी (कांग्रेस)
|2
|कन्हैया लाल (कांग्रेस)
|3
|सुशीला (कांग्रेस)
|4
|प्रिया मेवाडा (भाजपा)
|5
|जगरूप सिंह रंधावा (कांग्रेस)
|6
|छममा कौर (भाजपा)
|7
|रामप्रकाश (कांग्रेस)
|8
|कमलेश कंवर (कांग्रेस)
|9
|रणजीत (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|मनीषा बाई (भाजपा)
|2
|रंजीता कंवर (भाजपा)
|3
|विमला (कांग्रेस)
|4
|गणेश लाल मीना (कांग्रेस)
|5
|लोकेश कुमार मीणा (कांग्रेस)
|6
|मुस्कान बानो (कांग्रेस)
|7
|गोरन्शी सैनी (भाजपा)
|8
|शंकर लाल (निर्दलीय)
|9
|हरपाल (कांग्रेस)
|10
|शिवराज (भाजपा)
|11
|मांगी बाई (कांग्रेस)
|12
|किशनगोपाल (कांग्रेस)
|13
|कैलाश (कांग्रेस)
|14
|चेतना (कांग्रेस)
|15
|केशरीलाल (भाजपा)
|16
|कपिल यादव (कांग्रेस)
|17
|धापू (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|मनीषा मीणा (कांग्रेस)
|2
|ममता (बीएसपी)
|3
|कालू (कांग्रेस)
|4
|ममता कुमारी गुर्जर (कांग्रेस)
|5
|अर्जुन लाल मेघवाल (कांग्रेस)
|6
|लीला (भाजपा)
|7
|लक्ष्मी बाई (कांग्रेस)
|8
|गायत्री (कांग्रेस)
|9
|रेखा धाबाई (भाजपा)
|10
|गायत्री देवी (कांग्रेस)
|11
|संतरा बाई कुमावत (भाजपा)
|12
|खुशबू सैनी (कांग्रेस)
|13
|मीरा बाई (कांग्रेस)
|14
|ईश्वरलाल (भाजपा)
|15
|लक्ष्मी मीणा (बीएसपी)
|16
|रीना कुमारी मीणा (कांग्रेस)
|17
|सुशीला मीणा (बीएसपी)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|देवकिशन (बीएसपी)
|3
|अभिषेक नागर (भाजपा)
|4
|रीना मीणा (भाजपा)
|5
|अनीता कुमारी (कांग्रेस)
|6
|हेमंत कुमारी (निर्दलीय)
|7
|कमलेश बाई (बीएसपी)
|8
|काली बाई (बीएसपी)
|9
|संतरा बाई (कांग्रेस)
|10
|राकेश कुमार (बीएसपी)
|11
|दुर्गाशंकर (कांग्रेस)
|12
|भगवानदास (भाजपा)
|13
|मीना (बीएसपी)
|14
|पूजा मालव (बीएसपी)
|15
|राजेश बाई (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|रामसिया (कांग्रेस)
|2
|टीना मेघवाल (कांग्रेस)
|3
|कैलाश चन्द मीणा (कांग्रेस)
|4
|दुर्गाशंकर (भाजपा)
|5
|रामप्रसाद (भाजपा)
|6
|अनिता कुमारी (कांग्रेस)
|7
|बबीता हाडा (निर्दलीय)
|8
|मनोहर लाल (बीएसपी)
|9
|संतोष बाई (कांग्रेस)
|10
|सन्तोष बाई (भाजपा)
|11
|ललिता (कांग्रेस)
|12
|रामराज (बीएसपी)
|13
|अनिता कुमारी मीना (कांग्रेस)
|14
|गजानन्द (कांग्रेस)
|15
|पूजा बैरागी (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|बबली मीना (कांग्रेस)
|2
|चेतराम (बीएसपी)
|3
|रेखा बाई (बीएसपी)
|4
|किस्मत देवी (बीएसपी)
|5
|गोविन्द मीणा (बीएसपी)
|6
|नरेन्द्र (कांग्रेस)
|7
|मांगी लाल बैरवा (कांग्रेस)
|8
|सोहन लाल (बीएसपी)
|9
|मेवा मीना (कांग्रेस)
|10
|घनश्याम (भाजपा)
|11
|प्रमिला बाई (कांग्रेस)
|12
|ओमप्रकाश (कांग्रेस)
|13
|सावित्री बाई (भाजपा)
|14
|अजीता बाई (बीएसपी)
|15
|सुरेन्द्र सैनी (भाजपा)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|पप्पू लाल (कांग्रेस)
|2
|रामलाल (कांग्रेस)
|3
|केशव (निर्दलीय)
|4
|कमलेश कुमार रेगर (भाजपा)
|5
|नेहा शर्मा (भाजपा)
|6
|रैना मीना (बीएसपी)
|7
|शिमला गुर्जर (कांग्रेस)
|8
|प्रियंका मीना (बीएसपी)
|9
|सरिता कुमारी बैरवा (कांग्रेस)
|10
|श्योजी लाल (कांग्रेस)
|11
|हेमलता (भाजपा)
|12
|हरिसिंह मीना (कांग्रेस)
|13
|तुलसी कुमारी (कांग्रेस)
|14
|सांवरा लाल (कांग्रेस)
|15
|उषा कुमारी नागर (भाजपा)
|16
|हरिराम मीना (बीएसपी)
|17
|निर्मला नागर (भाजपा)
|18
|पदम कुमार नागर (भाजपा)
|19
|राजाराम (भाजपा)
|20
|दिनेश कुमार (भाजपा)
|21
|दिलखुश मीना (कांग्रेस)
|22
|हुलसा बाई (बीएसपी)
|23
|आरती मीना (कांग्रेस)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|मेघा (कांग्रेस)
|2
|प्रेम बाई (कांग्रेस)
|3
|सुगना बाई (भाजपा)
|4
|ममता (भाजपा)
|5
|फोरन्ता बाई (कांग्रेस)
|6
|अमर लाल (कांग्रेस)
|7
|कन्हेयालाल (कांग्रेस)
|8
|जानकी बाई (कांग्रेस)
|9
|किशन (भाजपा)
|10
|शान्ती (भाजपा)
|11
|कौशल्या (कांग्रेस)
|12
|सुनीता (भाजपा)
|13
|टीना मीना (कांग्रेस)
|14
|पंकज मेघवाल (कांग्रेस)
|15
|द्रोपती कुमारी मेघवाल (भाजपा)
|16
|रामरतन (कांग्रेस)
|17
|अन्तिमा मेघवाल (भाजपा)
|18
|भावना मीणा (कांग्रेस)
|19
|संतोष साहू (कांग्रेस)
|20
|गोबरी बाई मीणा (कांग्रेस)
|21
|महावीर प्रसाद (कांग्रेस)
|22
|मीनाक्षी (कांग्रेस)
|23
|भँवरलाल (कांग्रेस)
|24
|निर्मला मीणा (कांग्रेस)
|25
|मोहनलाल (भाजपा)
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