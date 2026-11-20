Bundi Panchayat Chunav 2026 Live Updates: बूंदी जिले में जिला परिषद और 8 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए चार चरणों में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में 22 अक्टूबर 2026, दूसरे चरण में 28 अक्टूबर, तीसरे चरण में 3 नवंबर और चौथे चरण में 14 नवंबर को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण के मतदान के दौरान शाम 6 बजे तक बूंदी जिले में 68.49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जबकि अंतिम मतदान प्रतिशत 69.59 रहा। बूंदी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना पूरी होने के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं।