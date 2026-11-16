Bundi News : सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव को लेकर सुबह से मतदाताओं में उत्साह, लगी कतारे

हिण्डोली. गांव की सरकार के हो रहे चुनाव में सुबह 7.30 बजे से ही ग्रामीण अंचलों के मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

ग्राम पंचायत विजयगढ़ ,देव जी का थाना ,गोकुलपुरा ,टोकडा में सुबह से ही मतदाताओं की कतारे लग गई है। यहां पर बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को सुबह से ही घरों से निकालने में लगे हुए हैं। सहसपुरिया,फांलेडा, चतरगंज में भी सूर्य की रोशनी के साथ ही मतदाताओं की कतारें शुरू हो रही है। मतदान केदो के बाहर लगे पर्ची काउंटर पर मेलों व उत्सव जैसा माहौल है। प्रत्याशियों के समर्थक हाथों में चुनाव चिन्ह लेकर जोर-जोर से मतदाताओं को चिन्ह बता कर उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं।वही सेक्टर मजिस्ट्रेट ,जोनल मजिस्ट्रेट व प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया है।