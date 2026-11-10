बूंदी: ताऊ के साथ जिस ट्रैक्टर में बैठकर मिठाई लेने जा रहा था मासूम, उसी के टायर के नीचे आने से गई जान; गांव में छाया शोक

जानकारी के अनुसार, महेश मांगली नदी के पास स्थित भंवरदा गांव का रहने वाला था। वह अपने ताऊ और परिवार के एक अन्य बालक के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर मिठाई खरीदने जा रहा था। इससे पहले ट्रैक्टर की धुलाई करवाई गई थी। रामगंजबालाजी बायपास पर हाईवे के साथ संपर्क सड़क बनाने का काम चल रहा है। इसी दौरान सामने से गलत साइड में आ रही एक बाइक अचानक ट्रैक्टर के सामने आ गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक संतुलन खो बैठा और ट्रैक्टर सड़क किनारे खोदी गई खाई की तरफ चला गया।