बूंदी में दिवाली पर दर्दनाक हादसा: कांच के गिलास में रखकर फोड़ रहा था पटाखा, पेट में घुसे टुकड़े; 12 साल के बच्चे की मौत

Bundi Diwali Accident: बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के रामगंजबालाजी इलाके के नानकपुरिया गांव में पटाखे चलाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। 12 वर्षीय बालक साजन की मौत हो गई। वह सुबह घर के बाहर कांच के गिलास में रखकर पटाखा फोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक पटाखा फट गया और गिलास टूटकर उसके टुकड़े साजन के पेट में घुस गए। परिजन घायल बालक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सभापति भरत शर्मा, भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, कोतवाली प्रभारी रमेश आर्य सहित सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।