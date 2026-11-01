Bundi News : विदेशी पावणों के दिल में बसी छोटी काशी, हाड़ौती में पहले नंबर पर मारी बाजी

बूंदी. हाड़ौती की ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटकों का रुख लगातार बढ़ रहा है। लेकिन विदेशी मेहमानों के आकर्षण की बात करें तो छोटीकाशी बूंदी ने पूरे हाड़ौती में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां के किले-महल, ऐतिहासिक बावडिय़ां और पारंपरिक कला-संस्कृति विदेशी पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। अक्टूबर की गुलाबी ठंड के साथ ही पर्यटन सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है।गढ़ पैलेस की प्राचीरों पर विदेशी भाषाओं की गूंज सुनाई देने लगी है तो ठीकरदा गांव में कुम्हारों के चाक की रफ्तार भी बढ़ गई है। हाड़ौती में वर्ष 2025 और 2026 में अब तक कुल 28 लाख 41 हजार देशी और 17 हजार 59 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। इनमें वर्ष 2025 में 17.73 लाख देशी और 10,617 विदेशी पर्यटक आए थे। वहीं वर्ष 2026 में अब तक 10.68 लाख देशी और 6,442 विदेशी पर्यटक हाड़ौती की सैर कर चुके हैं। खास बात यह है कि विदेशी पर्यटकों की पसंद में बूंदी सबसे आगे है। हाड़ौती में आने वाले विदेशी पर्यटकों में 86 प्रतिशत से अधिक ने बूंदी को अपनी पर्यटन मंजिल बनाया।