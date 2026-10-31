Bundi News : हर वार्ड में होंगे 10-10 लाख के विकास कार्य, आठों बिंदुओं पर सहमति

बूंदी. नगर परिषद के नए बोर्ड ने अपनी पहली ही बैठक में विकास का एजेंडा तय कर दिया। शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में हुई पहली साधारण सभा में आठों एजेंडा बिंदुओं पर पार्षदों ने टेबल बजाकर सर्वसम्मति से सहमति जताई। पार्षदों की मांग पर सभापति भरत शर्मा ने शहर के प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने की घोषणा की। बैठक में विकास कार्यों के साथ भूमि आवंटन, परिषद की आय बढ़ाने, सफाई व्यवस्था और हाउङ्क्षसग बोर्ड जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में 55 पार्षद मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत आयुक्त बृजेश रॉय ने एजेंडे के आठ बिंदु सदन के सामने रखकर की। इसके बाद सभापति भरत शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। आयुक्त की ओर से वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। सभापति ने पार्षदों के सवालों का जवाब देते हुए बूंदी के चहुंमुखी विकास पर जोर दिया। उन्होंने छोटी काशी को नया स्वरूप देने और सुनियोजित विकास की बात कही। सभी पार्षदों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास में एकजुट होकर काम करने का आव्हान किया।