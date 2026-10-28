बूंदी में ACB की बड़ी कार्रवाई: 70 हजार की रिश्वत लेते JEN गिरफ्तार, बिल भुगतान के बदले मांगा था कमीशन

किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिलने पर, प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं उपलब्ध तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एसीबी की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे संपर्क किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। दोष सिद्ध होने से पूर्व तथ्यों और प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर 24×7 संपर्क कर भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज कराएं। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में हरसंभव सहायता करेगी।