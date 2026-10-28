राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: दौसा के करणपुर में चुनाव का पूर्ण बहिष्कार, एक भी वोट नहीं पड़ा; जानें वजह

महुवा क्षेत्र में पंचायतराज चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा के बूथ नंबर 15 पर जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए ईवीएम खराब हो गई। सुबह 10:30 बजे ईवीएम खराब हुई, जिसमें 66 वोट डाले जा चुके थे। महुवा पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी प्रेमराज मीना ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण ईवीएम बंद हो गई थी। इसे बदल दिया गया है और नई ईवीएम से मतदान शुरू करवा दिया गया है। इसी प्रकार पावटा में भी कुछ समय के लिए मशीन में खराबी आने के कारण मतदान प्रभावित रहा।