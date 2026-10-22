दौसा-गंगापुर रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू, जयपुर के लिए नई ट्रेन की बढ़ी उम्मीद

लालसोट। दौसा-गंगापुरसिटी रेलखंड पर विद्युतीकरण के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इससे अब इस मार्ग पर यात्री सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद भी मजबूत हुई है। खासकर गंगापुरसिटी से जयपुर के लिए सुबह नई यात्री ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे की ओर से भेजे जाने के बाद लालसोट सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और रोजाना जयपुर आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है।