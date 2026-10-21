विधायक की पत्नी से पूर्व IAS की बेटी तक… दौसा जिला परिषद चुनाव में प्रत्याशियों में किसके पास कितनी दौलत?

दौसा. जिला परिषद के 37 वार्डों में 107 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इनमें कोई लखपति है तो कोई करोड़पति। किसी ने बीएड और एमए तक पढ़ाई की है तो कोई एमबीए की डिग्रीधारक है। चुनाव मैदान में कई विधायकों और पूर्व विधायकों के रिश्तेदार भी अपनी किस्मत आजमा रहे है। प्रत्याशियों की ओर से नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्रों में उनकी संपत्ति, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। कहीं विधायक की पत्नी के पास करीब 55 लाख रुपए की संपत्ति है तो कहीं रिटायर्ड आईएएस की बेटी के नाम करीब 97 लाख रुपए कीमत के फ्लैट व मकान है। वहीं, पूर्व जिला प्रमुख की पत्नी के पास नकदी, गहने व जमीन और फ्लैट सहित करोड़ों रुपए की संपत्ति है।