हर्षिता सैनी पत्रिका.कॉम की डिजिटल टीम में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक किया है। साल 2025 में पत्रिका.कॉम से जुड़ने के बाद उन्होंने एनसीआर–महाराष्ट्र और नेशनल डिजिटल टीम में काम किया, जहां राष्ट्रीय, राजनीति, क्राइम और दूसरे अहम मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखीं। फिलहाल वे राजस्थान डिजिटल टीम में काम कर रही हैं और राजनीति, क्राइम और विकास से जुड़ी खबरों पर नियमित रूप से लिखती हैं। इससे पहले वे दैनिक नवज्योति में कंटेंट राइटर इंटर्न और सत्यमेव न्यूज में कंटेंट राइटर व वॉयस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड में डिफेंस पब्लिक रिलेशंस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें रक्षा पत्रकारिता और जनसंपर्क का अनुभव भी है। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने में सहज हैं और खबर लिखते समय तथ्यों की जांच, निष्पक्षता और विश्वसनीय जानकारी को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। संपर्क करें- harshita.saini@services.patrika.com