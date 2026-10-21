Rajasthan Panchayat Election: पहले चरण का चुनावी शोर थमा, अब वोटर्स के हाथों में कमान; मतदान दलों की रवानगी आज

जयपुर। पंचायत चुनाव को लेकर सियासी टकराव का दौर अब अंतिम चरण की ओर बढ़ गया है। पहल चरण की 16 जिला परिषदों व 10-पंचायत समितियों में मंगलवार की चुनावी शोर थम गया, अब मतदाताओं के हाथ में कमान आ गई है। इसके साथ ही अब दावेदारों के समर्थकों और परिजन की गली मोहल्लों की पंचायत और घर-घर मनुहार के लिए भाग-दौड़ तेज हो गई है, कोई पर्ची देने के बहाने घर-घर पहुंच रहा है तो कोई मोहल्लों के प्रभावशाली व्यक्ति को साथ लेकर नमस्कार करने पहुंच रहा है। इस बीच मतदान दल बुधवार यानी आज इन क्षेत्रों के 2,392 वार्डों में मतदान कराने के लिए रवाना हो जाएंगे, जो 5 दिन और रात गांव में ही बिताएंगे।