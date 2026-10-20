Rajasthan: पंचायत चुनाव में प्रचार की जगह परिजनों के वार्डों तक सिमटे 40 से ज्यादा दिग्गज नेता, दांव पर सियासी साख

जयपुर। पंचायत चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के 40 से ज्यादा बड़े नेता प्रचार की कमान संभालने के बजाय परिजन के वार्डों तक सिमट गए है। बड़े नेताओं ने पुत्र-पुत्रियों, पत्नी, पुत्रवधू और अन्य रिश्तेदारों को जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में उतारा है। टिकट वितरण के दौरान परिजन के लिए दावेदारी करने वाले नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पार्टी के भीतर टिकट के दूसरे दावेदारों के बीच अपने परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाने के लिए अड़े नेताओं के सामने अब उन्हें जिताने की चुनौती है।