टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हमलावरों को लेकर निकली मुंबई पुलिस को रात में वापस क्यों लौटना पड़ा कोटा? जानें वजह

एसपी गौतम ने बताया कि आरोपियों की योजना दिल्ली पहुंचने और वहां से नेपाल भागने की थी। आरोपियों से हथियार बरामद नहीं हुए है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी निवासी रेहान उर्फ सुक्का (18) व फूल सिंह और बिहार के बेगूसराय निवासी ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन (22) के रूप में हुई। आरोपियों को वारदात के लिए मोटी रकम देने का लालच दिया गया था। रेहान को अनिल पंडित नाम के शख्स ने वारदात के बाद विदेश में नौकरी दिलवाने और वहीं बसाने का झांसा दिया था। एसपी के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि रेहान उर्फ सुक्का अनिल पंडित के संपर्क में था। अनिल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया गया है।