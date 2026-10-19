Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला मामले में बड़ा अपडेट, राजस्थान के कोटा से 3 हमलावर पकड़े

गौरतलब है कि मुंबई के जुहू में रविवार शाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी। अभिनेता के ड्राइवर फिरदौस और उनकी एक झलक पाने के लिए पास खड़े प्रशंसक योगेश चव्हाण (28) को गोली लगी थी। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। टाइगर पुष्पा पार्क में एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे। वे शाम सात बजे वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया और फरार हो गए। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के सदस्य अनिल पंडित और हरमन संधु ने ली है।