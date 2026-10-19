19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Tiger Shroff Firing Eyewitness: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद सामने आया चश्मदीद, बताया कैसे हुई वारदात

Tiger Shroff Firing : बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर एक चश्मदीद ने बड़ा दावा किया है। प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमार के मुताबिक, घटना शाम करीब 7 बजे हुई। उन्होंने बताया कि वारदात में तीन लोग शामिल थे। इनमें से एक मोटरसाइकिल पर था, जबकि दो अन्य मौके पर मौजूद थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing

Tiger Shroff Firing (Photo-ANI)

Tiger Shroff Firing Eyewitness: मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर एक चश्मदीद ने बड़ा दावा किया है। प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमार के मुताबिक, घटना शाम करीब 7 बजे हुई। उन्होंने बताया कि वारदात में तीन लोग शामिल थे। इनमें से एक मोटरसाइकिल पर था, जबकि दो अन्य मौके पर मौजूद थे। चश्मदीद राकेश कुमार ने बताया कि वह मुंबई में रिक्शा चलाते हैं। शाम करीब 7 बजे वह अपना वाहन निकालने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने तीन लोगों की गतिविधियां देखीं।

सामने से चलाई गोली, ड्राइवर के हाथ में लगी

राकेश कुमार के मुताबिक, फायरिंग करने वाले एक व्यक्ति ने सामने से गोली चलाई। उसका निशाना वह खास सीट थी, जिस पर टाइगर श्रॉफ बैठे हुए थे। वहीं, गेट के पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने भी गोली चलाई, जो ड्राइवर के हाथ में लगी। एक व्यक्ति गेट के पास खड़ा था, जबकि दूसरा गेट से कुछ आगे मौजूद था। तीसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर था। उन्होंने बताया कि पूरी घटना शाम करीब 7 बजे हुई।

एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से की मुलाकात

फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। वीडियो देखने पर पता चला कि करीब पांच राउंड फायरिंग हुई, जिसमें उनका ड्राइवर घायल हो गया। भगवान की कृपा से टाइगर श्रॉफ बच गए, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि, इस तरह की हरकत की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। मैंने टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार से बात की है। उनके ड्राइवर के दाहिने हाथ में चोट आई है। टाइगर का परिवार, खासकर उनकी मां इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि आखिर किसी ने उन पर हमला क्यों किया, जबकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है।

बता दें कि यह घटना रविवार शाम को हुई, जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस कमिश्नर को इस मामले की तुरंत जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टाइगर श्रॉफ का ड्राइवर मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। वहीं, फायरिंग मामले में घायल एक अन्य व्यक्ति उमेश चव्हाण को कूपर अस्पताल से केईएम अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वह गंभीर रूप से घायल हैं और बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए अधिकारियों ने उन्हें केईएम अस्पताल भेज दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 10:13 am

Published on:

19 Oct 2026 10:09 am

Hindi News / National News / Tiger Shroff Firing Eyewitness: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद सामने आया चश्मदीद, बताया कैसे हुई वारदात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से बॉलीवुड में डर का माहौल, FWICE के सलाहकार अशोक पंडित बोले- 80-90 के दशक जैसा खौफ पैदा हो रहा

Tiger Shroff Firing Incident
राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में CM फडणवीस सख्त, बोले- जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी, लॉरेंस बिश्नोई पर भी होगी कार्रवाई

Tiger Shroff firing
राष्ट्रीय

अंधेरी रेलवे स्टेशन से हमलावरों की पल्सर बाइक जब्त, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के बाद अब तक क्या हुआ?

Tiger Shroff Car Attack
राष्ट्रीय

कैसे हासिल होगी दालों में आत्मनिर्भरता? 500 करोड़ का रिसर्च बजट, लेकिन एक साल में एक भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं

Pulses Mission for Aatmanirbharta
राष्ट्रीय

IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, चेन्नई में 14 इंच से ज्यादा बारिश, निचले इलाकों में जलभराव

Wheather Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.