कमलेश कुमार शर्मा राजस्थान पत्रिका समूह के राजस्थान डिजिटल डेस्क पर कार्यरत अनुभवी पत्रकार हैं। डिजिटल मीडिया में उन्हें 14 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में डेस्क कार्य का गहन अनुभव रखते हुए उन्होंने समाचार लेखन में सटीकता, संतुलन और विश्वसनीयता को अपनी पहचान बनाया है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में जयपुर से राजस्थान पत्रिका के साथ की। अपनी स्पष्ट, प्रभावशाली और तथ्यपरक लेखनी के कारण उन्होंने पाठकों के बीच एक भरोसेमंद नाम स्थापित किया है। खबरों को सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी विशेषता है। राजनीति, क्राइम और ट्रेंडिंग विषयों की कवरेज में उनकी खास रुचि और दक्षता है। वे जमीनी मुद्दों को समझकर उन्हें प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। मूल रूप से जयपुर (राजस्थान) के निवासी कमलेश अपने अनुभव और पेशेवर दृष्टिकोण से पत्रकारिता में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संपर्क करने के लिए ईमेल करें: (kamlesh.sharma@in.patrika.com)