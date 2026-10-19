टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में CM फडणवीस सख्त, बोले- जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी, लॉरेंस बिश्नोई पर भी होगी कार्रवाई

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग (Tiger Shroff Firing) मामले में सोमवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कुछ संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।