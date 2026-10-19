टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, 3 अज्ञात आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज

Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। रविवार शाम हुई इस घटना के बाद अभिनेता के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, मामले में एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।