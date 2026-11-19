दिनेश दूबे एक अनुभवी मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में करीब 9 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने नवभारत टाइम्स (NBT) में ट्रेनी पत्रकार के रूप में की, जहां से समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की मजबूत नींव पड़ी। अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने राजनीति, अपराध, शासन-प्रशासन, नीतिगत फैसलों और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों पर लगातार रिपोर्टिंग की है। तथ्यपरक, संतुलित और प्रभावशाली रिपोर्टिंग उनकी पहचान रही है। वर्तमान में दिनेश दूबे महाराष्ट्र और दिल्ली-एनसीआर से जुड़ी राजनीतिक, प्रशासनिक और प्रमुख घटनाओं की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुरूप वे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचारों को सरल, विश्वसनीय और पाठकों के लिए उपयोगी तरीके से प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। उनकी कोशिश हमेशा तथ्यों पर आधारित, निष्पक्ष और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देने की रही है।