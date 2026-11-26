Prakash Ambedkar on Sharad Pawar: मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) की ओर से 'संविधान सम्मान महासभा' का आयोजन किया गया। इस रैली में राज्य भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। सभा को संबोधित करते हुए वंचित बहुजन आघाडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने केंद्र की सत्ताधारी भाजपा सरकार के साथ-साथ महाविकास आघाडी (MVA) और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शरद पवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दोस्त बताते हुए गंभीर आरोप लगाया।