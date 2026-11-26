Scout OP-Love Gill Controversy: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों स्काउट ओपी और लव गिल की दोस्ती को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दोनों के रिश्ते में आई दूरी अब शो के अंदर नए विवाद की वजह बनती नजर आ रही है। इस बीच शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें स्काउट ओपी कंटेस्टेंट गुल्लू के सामने लव गिल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करते दिखाई दे रहे हैं। स्काउट की बातें सुनने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने उनके बयान को गलत बताते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया है।