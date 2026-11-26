Scout OP-Love Gill Controversy (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Scout OP-Love Gill Controversy: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों स्काउट ओपी और लव गिल की दोस्ती को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दोनों के रिश्ते में आई दूरी अब शो के अंदर नए विवाद की वजह बनती नजर आ रही है। इस बीच शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें स्काउट ओपी कंटेस्टेंट गुल्लू के सामने लव गिल को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करते दिखाई दे रहे हैं। स्काउट की बातें सुनने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने उनके बयान को गलत बताते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया है।
दरअसल, 'बिग बॉस 20' के आने वाले एपिसोड के प्रोमो में स्काउट ओपी रात के समय गुल्लू से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह लव गिल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और उससे जुड़े अनुभवों के बारे में बताते हैं। स्काउट कहते हैं कि उन्होंने एक इंसान के पीछे अपना काफी समय बर्बाद किया है।
वह बताते हैं कि जब उनकी और लव की दोस्ती थी, तब लव उनका काफी ख्याल रखती थीं। वह इस बात का ध्यान रखती थीं कि स्काउट समय पर खाना खाएं और अपनी रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों का भी ध्यान रखें।
स्काउट ओपी ने बातचीत के दौरान एक ऐसा दावा किया, जिसने प्रोमो देखने वालों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार लव से रोज उनके बालों में तेल लगाने के लिए कहा था और लव ऐसा करती भी थीं। इसके बाद स्काउट ने कहा, 'चड्डी तक धोई है।'
उनकी यह बात सुनकर गुल्लू हंसने लगते हैं। स्काउट आगे बताते हैं कि दोनों रोजाना एक ही बिस्तर पर बैठकर काफी देर तक बातें किया करते थे। उन्होंने इस जगह को अपना 'बिस्तर हब' तक बता दिया।
बातचीत के दौरान स्काउट ने लव के व्यवहार की नकल भी करके दिखाई। उन्होंने गुल्लू के करीब जाकर बताया कि किस तरह लव उनसे बात करते समय उनके पास आकर बैठती थीं। इतना ही नहीं, स्काउट ने उनकी तरफ लगातार देखने की नकल करते हुए कहा कि वह 30-30 सेकंड तक उन्हें देखती रहती थीं।
इस दौरान उन्होंने एक चूहे का उदाहरण भी दिया। स्काउट के मुताबिक, जिस तरह किसी चूहे को खाना दिखाकर अपनी तरफ बुलाया जाता है, कुछ वैसा ही उनके साथ हो रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने लव को इतनी अहमियत क्यों दी।
हालांकि, प्रोमो में स्काउट की तरफ से कही गई ये बातें उनके अपने दावे हैं। लव गिल का इस बातचीत पर क्या पक्ष है, यह सामने आना बाकी है।
स्काउट ने बातचीत में अपने सिर के बाल काटने वाले पुराने वाकये का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय वह गुस्से की चरम स्थिति में थे। उनके मुताबिक, गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने अपने ही बाल काटने का फैसला कर लिया था। स्काउट ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा था कि ऐसा करने से उनका गुस्सा कम हो जाएगा।
स्काउट ओपी का यह प्रोमो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स का कहना है कि स्काउट अपनी दोस्ती के दौरान लव की ओर से किए गए कामों को अब उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा कि स्काउट को इस तरह की बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उनके बयान से उनकी अपनी सोच सामने आ रही है। एक अन्य यूजर ने लव का समर्थन करते हुए लिखा कि स्काउट ने जिस लड़की को बहन कहा, अब उसी के किए गए कामों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं।
कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि शो के आखिरी हफ्तों में स्काउट इस तरह की बातें करके लव को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके पुराने व्यवहार और अब दिए जा रहे बयानों के बीच अंतर पर सवाल उठाए हैं।
फिलहाल, स्काउट और लव के बीच चल रहा यह विवाद 'बिग बॉस 20' के दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि लव गिल इन आरोपों और स्काउट के खुलासों पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और आने वाले एपिसोड में दोनों के रिश्ते को लेकर क्या नया मोड़ देखने को मिलता है।
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