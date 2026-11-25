Meerut Girl Held Hostage: फिल्म समीक्षक और अभिनेता कमाल राशिद खान (केआरके) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक होटल में युवती को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोपी के एनकाउंटर की मांग करने वाले संगठनों का समर्थन किया। केआरके ने लिखा, 'मैं संगठनों से पूरी तरह सहमत हूं। एनकाउंटर तो बनता है...' उनका ये पोस्ट अब चर्चा में है।