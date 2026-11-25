Jo Bachay Hain Sang Samait Lo Trailer: नेटफ्लिक्स (Netflix) की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' अपनी घोषणा के बाद से ही लगातार चर्चा में है। मंगलवार को मेकर्स ने इस मल्टी-स्टारर सीरीज का ट्रेलर जारी किया, जिसमें अलग-अलग दौर की कहानी और फवाद खान का डबल रोल देखने को मिला। हालांकि, एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर फवाद खान, सनम सईद और माहिरा खान जैसे कलाकारों की झलक देख दर्शक उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में इस सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है।