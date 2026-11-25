Laxman Uterkar On Eetha Vs Maatrubhumi: श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' और सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होने वाला है। दोनों फिल्में 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। इस क्लैश को लेकर पिछले कुछ दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है। अब 'ईथा' के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने दोनों फिल्मों की टक्कर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है और दोनों फिल्में एक साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं।