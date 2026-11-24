Diljit Dosanjh Fresh Bomb Threat: सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अपने कॉन्सर्ट को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच चर्चा में हैं। उनके 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के तहत 29 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले शो को कथित तौर पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कॉन्सर्ट के दौरान आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) धमाका करने की चेतावनी दी गई है। ईमेल सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। खास बात यह है कि धमकी देने वाले ने कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों को भी कई चेतावनियां दी हैं।