Eisha Singh-Avinash Mishra Breakup Controversy: टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के बीच कथित अनबन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा लगातार जारी है। इस विवाद में अब अविनाश मिश्रा की कजिन बहन नेहा दीक्षित भी सामने आई हैं। नेहा का कहना है कि विवाद शुरू होने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर कई अभद्र और अपमानजनक मैसेज मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं तो उनके खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज कराई जाएगी।