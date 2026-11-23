ईशा सिंह-अविनाश मिश्रा (फोटो सोर्स- Instagram/eishasingh)
Eisha Singh-Avinash Mishra Breakup Controversy: टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के बीच कथित अनबन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा लगातार जारी है। इस विवाद में अब अविनाश मिश्रा की कजिन बहन नेहा दीक्षित भी सामने आई हैं। नेहा का कहना है कि विवाद शुरू होने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर कई अभद्र और अपमानजनक मैसेज मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं तो उनके खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
नेहा दीक्षित एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं और इंस्टाग्राम पर 'Brunette Rover' नाम से सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उन लोगों को जवाब दिया है, जो अविनाश और ईशा के कथित विवाद में उन्हें निशाना बना रहे हैं।
नेहा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि हर किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति का समर्थन करने और अपनी राय रखने का अधिकार है। लोग अपने हिसाब से किसी भी मामले पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे ऐसे लोगों को अपमानजनक संदेश भेजें, जिनका उस विवाद से सीधा कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने लिखा, "आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन निजी सीमाएं पार करना और ऐसे लोगों को अभद्र संदेश भेजना, जिनका आपकी राय से कोई लेना-देना नहीं है, आपके बारे में बहुत कुछ बताता है।"
नेहा ने आगे कहा कि उन्हें पिछले दिन से लगातार कई रूखे और अपमानजनक मैसेज मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी हद में रहने की सलाह देते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका है और लोगों को यह समझना चाहिए कि कहां रुकना है।
नेहा ने एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में उन लोगों पर भी नाराजगी जताई, जो अविनाश और ईशा के मामले में किसी एक पक्ष के समर्थन में सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को बिना वजह दूसरे पक्ष का वकील बनने से बचने की सलाह दी।
नेहा ने लिखा, 'दूसरे पक्ष के लिए बिना पैसे के वकील बनने वाले सभी लोग अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। आखिर सोशल मीडिया के सैनिक क्यों बन रहे हो?' उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद विवाद में सोशल मीडिया यूजर्स की भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। नेहा का साफ कहना है कि किसी कलाकार के समर्थन में अपनी बात रखना अलग बात है, लेकिन उसके परिवार या रिश्तेदारों को निशाना बनाना सही नहीं है।
नेहा ने अपनी पोस्ट में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें अपमानजनक और अश्लील मैसेज भेजे हैं, उन सभी के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज कराने का इरादा रखती हैं।
उन्होंने लिखा, "और यकीन मानिए, जिन लोगों ने मुझे अपमानजनक और अश्लील मैसेज भेजे हैं, मैं उनमें से हर एक के खिलाफ साइबर शिकायत दर्ज कराऊंगी। इंतजार कीजिए, जब आपको अपनी गलत हरकतों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।"
नेहा की इस चेतावनी के बाद अब देखना होगा कि क्या वह वास्तव में संबंधित सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं।
दरअसल, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के कथित विवाद ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब ईशा ने रविवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद उनके भाई रुद्राक्ष सिंह चौहान ने अविनाश के साथ अपनी कथित व्हाट्सऐप बातचीत का स्क्रीनशॉट साझा किया।
इस स्क्रीनशॉट में अविनाश अपनी गलती स्वीकार करते और माफी मांगते नजर आए। कथित बातचीत में उन्होंने लिखा था कि वह अपने किए का न तो बचाव कर सकते हैं और न ही उसे सही ठहरा सकते हैं। उन्होंने इसे अपनी बड़ी गलती बताते हुए शर्मिंदगी जाहिर की और कहा कि उन्हें सच में अफसोस है।
हालांकि, यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा की गई कथित बातचीत पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रुद्राक्ष की इस पोस्ट के बाद अविनाश और ईशा के रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं।
फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों कलाकारों की ओर से विवाद की सभी परिस्थितियों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं, नेहा दीक्षित ने साफ कर दिया है कि वह इस विवाद के नाम पर निजी तौर पर निशाना बनाए जाने और अभद्र संदेश भेजे जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगी।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज