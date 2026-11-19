हिमांशु सोनी पिछले आठ वर्षों से मीडिया में कार्यरत हैं। वर्तमान में वो पत्रिका समूह के एंटरटेनमेंट डेस्क पर चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले हिमांशु टीवी 9, आजतक, न्यूज 18, न्यूज 24, अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें वेबसाइट के अलावा यूट्यूब पर भी काम करने का अनुभव है। हिमांशु कई सेलेब्स का इंटरव्यू अब तक कर चुके हैं। इसके अलावा फिल्म रिव्यू और स्पेशल खबरें बनाने का अच्छा खासा अनुभव है। मूल रूप से हिमांशु हरियाणा के यमुनानगर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने Galgotias University से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इस दौरान वो यूनिवर्सिटी लेवल पर सिल्वर मेडलिस्ट भा रह चुके हैं। हिमांशु की एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जगत की खबरों में खास रुचि है। इसके अलावा नेशनल बीट पर भी एंकर और लेखन से अपना योगदान दे चुके हैं। संपर्क करने के लिए यहां मेले भेजे himanshu.soni@in.patrika.com