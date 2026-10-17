‘राठी आया और प्रोटेस्ट करके चला भी गया और अंधभक्त चिल्लाते रह गए’, ध्रुव राठी के भारत छोड़कर जाने पर बोले केआरके

मामले में हाल ही में साकेत कोर्ट ने दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत को बताया गया था कि ध्रुव राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और उस समय भारत में मौजूद थे। इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन की तामील कराने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, समन का नोटिस गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित उनके आवास के बाहर भी चस्पा किया गया था।