‘कच्चा बादाम’ गाना बजते ही क्यों भड़क गईं अंजलि अरोड़ा? कानपुर के इवेंट आयोजकों ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

आयोजक ने सवाल उठाया कि अंजलि ने यह स्पष्ट किए बिना ही कार्यक्रम छोड़ दिया कि 'कच्चा बादाम' गाना बजने पर उन्हें आखिर आपत्ति क्यों हुई। उन्होंने इस पूरे मामले में अंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर 'कच्चा बादाम' गाने पर डांस वीडियो वायरल होने के बाद काफी लोकप्रिय हुई थीं। अब उसी गाने को लेकर कानपुर के इवेंट में हुए कथित विवाद ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि गाना बजने पर अंजलि ने नाराजगी क्यों जताई थी। उनकी ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आने के बाद ही उनका पक्ष साफ हो सकेगा।