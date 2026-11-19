शिवानी मिश्रा को डिजिटल मीडिया और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 3.7 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज में इंटर्न के रूप में की, जहां न्यूजरूम की कार्यशैली और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की बारीकियां सीखीं। इसके बाद उन्होंने 'इनखबर' में कार्य करते हुए मनोरंजन और ट्रेंडिंग खबरों पर अपनी पकड़ मजबूत की। आगे चलकर 'नवभारत डिजिटल' में कंटेंट राइटर के रूप में उन्होंने बॉलीवुड, टीवी, OTT और वायरल विषयों पर SEO-फ्रेंडली और पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार किया। अभी वर्तमान में, जून 2025 से शिवानी 'राजस्थान पत्रिका' की डिजिटल एंटरटेनमेंट टीम में कार्यरत हैं। यहां वो बॉलीवुड, OTT, टेलीविजन, वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर तेज, तथ्यात्मक और आकर्षक डिजिटल कंटेंट तैयार करती हैं। उनकी विशेषज्ञता SEO-आधारित लेखन, Google Discover-फ्रेंडली स्टोरीज, ट्रेंड एनालिसिस और रीडर एंगेजमेंट बढ़ाने वाले कंटेंट में है। सरल भाषा, सटीक प्रस्तुति और डिजिटल न्यूजरूम की समझ उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। संपर्क करने का पता है: shiwani.mishra@in.patrika.com